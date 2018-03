Musical für Kinder

KÖNGEN/DEIZISAU

ist Leiterin der katholischen Kinderchöre in Köngen und Unterensingen und sie engagiert sich für Kinderchöre in Aichtal und Deizisau. Derzeit studiert Martina Krempler mit dem Kinderchor „Star Kids“ der Concordia Deizisau die Aufführung des Musicals „Prinz Owi lernt König“ ein. Die Aufführungen des Musicals sind am Samstag, 2. Juli, um 18 Uhr und am Sonntag, 3. Juli, um 17 Uhr, jeweils in der Gemeindehalle in Deizisau. 36 Kinder und Jugendliche stecken derzeit also heftig im „Prinz Owi“-Fieber. Sie singen, tanzen, üben Texte ein, bauen Kulissen, nähen Kostüme und treffen sich zu zahlreichen Solo-Probenterminen. Alles dient der perfekten Aufführung des Musicals.