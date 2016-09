Morgen Café Multikulti

19.09.2016

WENDLINGEN (pm). Morgen, Dienstag, 20. Mai, 15 Uhr, findet das Café Multikulti im Treffpunkt Stadtmitte statt. Hier können Wendlinger Bürger mit Flüchtlingen in Kontakt kommen. Gespräche, Spiele, Spaß haben, Berufswünsche abchecken, Deutsch lernen – all das gibt es im Café Multikulti. Immer wieder werden zudem interessante Vorträge gehalten, die auch für Wendlinger interessant sein können. Also einfach mal hereinschauen.