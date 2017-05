Mit Wasserpistole und Grips

15.05.2017, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Mitglieder der Kreisjugendfeuerwehr liefern sich spannende Wettkämpfe – Oberboihinger Jugendwehr feierte 20. Geburtstag

320 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Landkreis traten am Samstag beim Kreisjugendfeuerwehrtag gegeneinander an. Vom Knotenbinden bis zum Reifenrollen gab es einige kniffelige Aufgaben zu bewältigen.

Über 320 Kinder nahmen am Kreispokalwettbewerb der Jugendfeuerwehr teil. Foto: Krytzner

OBERBOIHINGEN. Es war kein Großeinsatz der Feuerwehr, als die dutzenden roten Fahrzeuge auf dem Sportgelände in Oberboihingen eintrafen. Die Feuerwehrautos dienten lediglich dem Mannschaftstransport. Und diese kamen aus dem ganzen Landkreis und brachten über 300 Kinder und Jugendliche zum Kreisfeuerwehrtag. Rund 60 Teams in den Altersstufen zehn bis 14 Jahre und 15 bis 18 Jahre aus Nürtingen, Kirchheim, Esslingen und weiteren Orten in der Umgebung trafen sich zum Wettkampf um den Pokal. In Oberboihingen fand die Veranstaltung statt, weil die dortige Jugendfeuerwehr dieses Jahr ihren 20. Geburtstag feiert.