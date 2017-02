„Mit ’nem Teelöffel Zucker“

16.02.2017, Von Astrid Diels — E-Mail verschicken

Emily Kemmner aus Köngen hat es geschafft: sie spielt die aufmüpfige Jane Banks im Stuttgarter Musical „Mary Poppins“

Wenn der Vorhang fällt, das Publikum wieder vor Begeisterung von den Stühlen springt und der Applaus nicht enden will, dann geht für die zehnjährige Schülerin Emily Kemmner aus Köngen ein fünfstündiger „Arbeitstag“ zu Ende.

In der Maske bekommt Emily das Mikrofon auf die Haare gesteckt und wird frisiert. Auf Make-up wird komplett verzichtet. Foto: adi

KÖNGEN. Pünktlich um 17 Uhr verlässt Emily Kemmner in Köngen mit ihrem Vater das Haus. Mit Jeans und Sportjacke bekleidet, einen Rucksack auf dem Rücken, sieht sie aus wie jedes andere Mädchen in ihrem Alter auch. Zweieinhalb Stunden später, wenn die ersten Töne des Musicals „Mary Poppins“ im Stage Apollo Theater in Stuttgart ertönen, ist aus Emily „Jane Banks“ geworden. In fast jeder Szene wird sie die nächsten Stunden auf der Bühne zu sehen sein. Tanzend, singend und schauspielernd. Hoch konzentriert und professionell spielt sie die ungezogene Göre, die gemeinsam mit ihrem Bruder Michael jedes Kindermädchen rotzfrech in die Flucht schlägt.