„Mehr Europa wagen“

07.01.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Die beiden CDU-Bundestagsabgeordneten Markus Grübel und Michael Hennrich blicken auf ein spannendes Wahljahr

Was nimmt sich die CDU im Wahljahr 2017 vor? Was wird die Diskussionen bestimmen? Die beiden Bundestagsabgeordneten Markus Grübel und Michael Hennrich und der Kreisvorsitzende Thaddäus Kunzmann gaben am Donnerstag in Oberboihingen einen Ausblick auf das vor ihnen liegende Jahr.

Bestens aufgelegt zeigten sich die Bundestagsabgeordneten Michael Hennrich (Wahlkreis Nürtingen) und Markus Grübel (Wahlkreis Esslingen) im Gespräch mit dem Kreisvorsitzenden Thaddäus Kunzmann am Donnerstag in Oberboihingen. Foto: sg

OBERBOIHINGEN. Vor der CDU liegt – nach eigenem Bekunden – der schwierigste Wahlkampf seit der Wiedervereinigung. Ein Satz, den die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel im November in einer Pressekonferenz sagte. Bei der CDU im Kreis Esslingen ist man der gleichen Ansicht. Obwohl der Bundestagsabgeordnete Michael Hennrich eigentlich von solchen Komparativen nicht viel hält: „Das hört sich immer so an wie bei Juan Antonio Samaranch, der immer von den „schönsten Olympischen Spielen“ sprach“, witzelte er.