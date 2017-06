Mehr als ein Bildmotiv: Radgruppe mit historischen Rädern

Fahrt mit dem Bürgerbus in die Partnerstadt nach Saint-Leu-la-Forêt mit Besuchen in Metz und Versailles

Die Teilnehmer der diesjährigen Fahrt nach Saint-Leu-la-Forêt mit den französischen Gastgebern freuen sich über die freundschaftlichen Begegnungen. Foto: pm

WENDLINGEN/SAINT-LEU-LA-FORÊT (km). Es war in diesem Jahr eine besondere Fahrt nach Saint-Leu-la-Forêt: mit dem Wendlinger Bürgerbus fuhr eine Abordnung der Historischen Radgruppe des Radsportvereins in die französische Partnerstadt – aber natürlich nicht ohne ihre Räder. 15 der von Ewald Dubb konstruierten Räder traten ihre erste Reise nach Frankreich an und ließen das gesamte Gefährt – Bus und Anhänger – auf stattliche 18 Meter Länge anwachsen.

In der Morgensonne des Himmelfahrtstags genoss die Reisegruppe das noch schwäbisch geprägte Frühstück mit Hefezopf und Rührkuchen bevor die Teilnehmer die zweistündige Führung mit der imposanten Kathedrale in Metz antraten.

Weiter ging es am Nachmittag in Richtung Westen nach Château-Thierry, der Geburtsstadt des Dichters Jean de la Fontaine, bekannt durch seine Fabeln aus der Tierwelt. Im Hotel genoss die Gruppe dann das erste französische Menü in einer stilvollen Umgebung.