Mannigfaltige Techniken in einer Ausstellung

Die Galerie der Stadt Wendlingen zeigt vom 22. September bis 6. November „Kunst in der Region“

WENDLINGEN (pm). Die Ausstellungsreihe „Kunst in der Region“ wird am Mittwoch, 21. September, um 19.30 Uhr mit einer Vernissage in der Galerie der Stadt Wendlingen eröffnet. Die Ausstellung wird jährlich abwechselnd von den Städten Kirchheim, Nürtingen und Wendlingen ausgerichtet. Ziel der Gruppenausstellung ist es, einen Überblick über das kreative Schaffen der in der Region ansässigen Künstler zu präsentieren. Diesmal findet sie in der Wendlinger Galerie statt und es stellen aus: Antje Fischer, Frauke Schlitz und Abi Shek.

Antje Fischer, Druckgrafik und Malerei, ist 1966 in Stuttgart geboren und freischaffend künstlerisch tätig seit 2002. „Beeinflusst von tagesaktuellen Geschehnissen, bietet mir das künstlerische Tun die Möglichkeit, meinen Erlebnissen und Empfindungen Ausdruck zu geben. Die für mich ideale Form dazu habe ich in der Radierung gefunden. In meinen Arbeiten experimentiere ich gerne, gehe spielerisch vor. Es finden sich Abdrücke metallener Fundstücke, Druckplatten werden gelöchert oder ich füge mehrere Platten mosaikartig zusammen“, erläutert Antje Fischer über ihre Arbeiten.