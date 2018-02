Man singt nur mit dem Herzen gut

06.02.2018, Von Reiner Wendang — E-Mail verschicken

Traumhaft schöne Abschlussveranstaltung der Köngener Kulturtage – Kooperation mit der Musikschule Köngen-Wendlingen

Das „Podium junger Künstler“ ist immer ein schöner Abschluss der Köngener Kulturtage. Am Sonntagabend konnte das Publikum sich in der Zehntscheuer an den Darbietungen die Sängerin Carolina López Moreno und der Pianistin Doriana Tchakarova freuen.

Sängerin Carolina López Moreno wurde beim Konzert am Sonntagabend von der Pianistin Dorina Tchakarova begleitet. Foto: Wendang

KÖNGEN. Die Bühne der Zehntscheuer war am Sonntagabend das „Podium junger Künstler“. Hier waren die Sängerin Carolina López Moreno und die Pianistin Doriana Tchakarova. Unter dem Titel „Il bel sogno“ – der schöne Traum – erklangen Lieder und Arien aus den letzten beiden Jahrhunderten.

Beide Künstlerinnen haben südosteuropäische Wurzeln, bei der Sängerin gemischt mit südamerikanischen. Und so stellten sie ein gemischtes, buntes Programm vor, das auch auf einer neuen CD erschienen ist. In drei Liedern aus Hugo Wolfs „Italienisches Liederbuch“-Zyklus wurde gleich klar, welcher großen Stimme man hier lauschen durfte: nicht nur die unglaubliche Dynamik beeindruckte, sondern auch das immer passende Timbre, das den klagenden, neckischen oder flehenden Stimmungen Ausdruck verlieh.