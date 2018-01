Männlich, weiblich, menschlich

15.01.2018, Von Reiner Wendang — E-Mail verschicken

Michael Panzer alias Frl. Wommy Wonder gastierte in der Köngener Eintrachthalle

Imposante (weibliche) Erscheinung: Frl. Wommy Wonder Foto: wen

KÖNGEN. Zum Auftakt der Köngener Kulturtage 2018 ist es der örtlichen Bücherei mal wieder gelungen, einen Hochkaräter an Land zu ziehen und diesen in der Eintrachthalle strahlen zu lassen. Und nicht nur schnöder Glanz, wie von den paillettenglänzenden Roben, den perfekt sitzenden Plastikfrisuren oder dem Glitzerlippenstift des Akteurs wird hier geboten, sondern das warme Strahlen aus dem Inneren des Künstlers bringt Glanz auf die Gesichter in der voll besetzten Eintrachthalle.

Denn Michael Panzer, der damit kokettiert, als ungeliebtes Kind zu groß für die Babyklappe gewesen, für seine Waage zu schwer (sein Lieblingstier ist das halbe Hähnchen) und neulich noch bei der Heilsarmee und den Anonymen Alkoholikern aufgetreten zu sein, hat das dritte Geschlecht gefunden: Nach männlich und weiblich kommt nicht sächlich, sondern menschlich. Und wie das weibliche Geschlecht eine Weiterentwicklung des männlichen ist (ja, schon in der Bibel wird die Frau als Nachfolgemodell nach dem Mann gelistet!), ist das menschliche Geschlecht eine epochale Weiterentwicklung der vorangehenden Stufen.