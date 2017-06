Männer im Paradies und Gaisburger Marsch

01.06.2017

Theaterspielzeit im Quadrium bietet viel Abwechslung

WERNAU (red). Ein bunter Mix aus Schauspiel, knallbunter Musikshow, unterhaltsamen Komödien und einem Kabarett-Comedy-Konzert – das ist das Programm für die neue Theater-Spielzeit 2017/2018 im Wernauer Quadrium. Die Spielzeit startet im Oktober und bietet bis März insgesamt sechs Vorstellungen.

Los geht es am Donnerstag, 12. Oktober mit dem Theaterstück „Paulette – Oma zieht durch“, in dem Diana Körner mitspielt. Oma Paulette muss von Grundsicherung leben, ist verbittert, bösartig und extrem rassistisch. Als der Gerichtsvollzieher auch noch ihre Möbel holt, reicht es. Sie nimmt ihr Leben in die Hand und wird vom Sozialfall zu einer äußerst erfolgreichen Geschäftsfrau.

Am Mittwoch, 8. November mit dem „Männerparadies“. Für Dieter, Kurt, Karsten und Richard ist ein „Männerparadies“ ihre Wohngemeinschaft, in der sie seit einigen Jahren zusammen leben. Alle haben ihre Erfahrungen mit Beziehungen und Ehen gemacht und wollen in diesem gemeinsamen Haus zur Ruhe kommen. Als allerdings Dieters Stiefsohn Axel nach gescheiterter Ehe ebenfalls einzieht, droht das fragile Gleichgewicht zu zerbrechen.