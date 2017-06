LUS: 77 000 Euro Baukostenzuschuss

Geld kommt aus Förderprogramm für Baumaßnahmen an Ganztagsschulen

WENDLINGEN (pm). „Aus dem Förderprogramm für Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten erhält die Ludwig-Uhland-Schule in Wendlingen einen Zuschuss von 77 000 Euro“, teilt der Fraktionsvorsitzende der Grünen Landtagsfraktion und Kirchheimer Abgeordnete Andreas Schwarz in einer Presseerklärung mit. Damit unterstütze das Land die Kommune bei der Generalsanierung der Schule.

Voraussetzung für die Genehmigung eines Baukostenzuschusses aus dem Förderprogramm für Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten ist ein Ganztagsbetrieb an mindestens drei Tagen mit sieben Zeitstunden. An allen Tagen mit Ganztagsbetrieb muss ein vom Schulträger beaufsichtigtes Mittagessen bereitgestellt werden.

Die Betreuungsangebote müssen unter Mitwirkung und Verantwortung der Schulleitung organisiert werden. Ferner muss die Schule über ein pädagogisches Konzept für den Ganztagsbetrieb verfügen. Förderfähig sind die zusätzlich erforderlichen Räume und Flächen für den Essens-, Betreuungs-, Freizeit- und Lehrerbereich.

Nicht förderfähig sind beispielsweise Ausstattungen, Turnhallen und Gymnastikräume. Der Zuschuss beläuft sich in der Regel auf rund 33 Prozent des zuschussfähigen Bauaufwands