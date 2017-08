Lesetreff liest Härtling

24.08.2017, — E-Mail verschicken

KÖNGEN (pm). Am Dienstag, 5. September, 19.30 Uhr, geht es im Lesetreff der Köngener Bücherei um Peter Härtlings Werk „Verdi“. Härtling, kürzlich verstorben, lebte zeitweise in Nürtingen. Im Roman geht es um den alternden Verdi, der auf der Höhe seines Schaffens, nach dem phänomenalen Erfolg von „Aida“, sich nun mit dem Streichquartett in eMoll und dem Requiem an etwas Neuem versucht. Zur Überraschung des Publikums und seiner Gattin Peppina.