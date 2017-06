Leerrohre nur in der Schlosserstraße

22.06.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Umfrage bei Köngener Unternehmen ergab: Glasfasertechnologie wird noch nicht benötigt

Die Telekom verlegt derzeit in weiten Teilen Köngens Glasfaseranschlüsse. Das Bild entstand in der Hausackerstraße. Foto: Holzwarth

KÖNGEN (pm). Die Telekom verlegt derzeit Glasfaserkabel in weiten Teilen von Köngen. VDSL mit Download-Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit soll so den Köngener Bürgern bald zur Verfügung stehen. Bis August dauern die Bauarbeiten an, wie die Telekom in der Gemeinderatssitzung im Mai mitteilte.

Über die Frage, ob die Gemeinde Köngen im Zuge dieser Tiefbauarbeiten Leerrohre mitverlegt, entspann sich seinerzeit eine Diskussion unter den Räten und Waldemar Weiss vom Ingenieurbüro Weiss in Sachsenheim. Er riet den Räten damals dazu, entlang des vom Landkreis geplanten sogenannten überregionalen Backbone-Netzes, aber auch in Teilen des Köngener Industriegebiets Ghai I Leerrohre verlegen zu lassen. Sollte hier Bedarf an Glasfaseranschlüssen entstehen, könnten die Leerrohre vermietet werden. Die Räte waren vor allem auch ob der hohen Kosten von 108 000 Euro skeptisch und baten darum, die Pläne des Landkreises für den Netzausbau und den Bedarf von Glasfaseranschlüssen im Industriegebiet anzufragen.

Kosten für die Mitverlegung betragen 17 000 Euro