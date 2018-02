Lebensretter gefunden

48-jähriger Familienvater aus Wernau ist an Leukämie erkrankt

WERNAU (pm). Ende November brach Christoph Klein einfach zusammen. Akute Atemnot. Notaufnahme. „Ich hatte das Gefühl zu ersticken“, erzählt Christoph Klein. Nach der Blutanalyse war klar: Der Sportlehrer und leidenschaftliche Radfahrer hat Leukämie. „Alles ging so schnell: von einem Tag auf den anderen, von kerngesund zu todkrank“. Nur eine passende Stammzellenspende eines „genetischen Zwillings“ kann ihn jetzt retten.

Nicht nur Klein, auch seine Frau Sandra und die beiden gemeinsamen Söhne standen unter Schock. Familie und Freunde haben daraufhin zusammen mit dem Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Deutschen Stammzellspenderdatei (DSD) Mitte Januar eine Typisierungsaktion in Wernau organisiert. Eine weitere Aktion fand am Berufsschulzentrum in Ludwigsburg statt, an der Christoph Klein als Sportlehrer unterrichtet. „Er ist ein so positiver und liebenswerter Mensch, der Mitten im Leben steht. Die Angst, ihn zu verlieren, ist groß“, sagte Sandra Klein vor den Registrierungsaktionen.