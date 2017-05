Lebensraum für Insekten und Vögel

Projekt „Natur nah dran“ will die biologische Vielfalt in Kommunen fördern – Bevölkerung ist eingeladen, sich daran zu beteiligen

An der Ecke Alleen-/Ulmer Straße befindet sich eine der größeren Flächen, die innerstädtisch als Lebensraum für Schmetterlinge, Bienen, weitere Insekten und Vögel hergerichtet worden sind. Unser Foto zeigt Bürgermeister Steffen Weigel (links), der zusammen mit Albrecht Gärtner, Sprecher der Nabu-Ortsgruppe Köngen-Wendlingen, eine Hinweistafel enthüllt. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Am frühen Freitagabend enthüllten Bürgermeister Steffen Weigel und der Sprecher des Naturschutzbunds (Nabu) Köngen-Wendlingen, Albrecht Gärtner, eine Informationstafel an der Ecke Alleen-/Ulmer Straße. Hier befindet sich eine der „Inseln“, die Nabu und Bauhof als Lebensraum für biologische Vielfalt angelegt haben. Weitere fünf Flächen in Wendlingen wurden im vergangenen Herbst vom Nabu in Zusammenarbeit mit dem Bauhof der Stadt Wendlingen für das Projekt vorbereitet (wir berichteten), indem das Straßenbegleitgrün ausgehoben worden war, anschließend wurde die Fläche mit Blumenzwiebeln bepflanzt und Saatgut ausgesät. Mittlerweile haben sich erste zarte Pflänzchen gebildet.