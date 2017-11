Kulturtage: Verrückte Frisuren und mehr

14.11.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Ein bunt gemischtes Programm tischt die Gemeinde Köngen im Januar und Februar auf – Kartenvorverkauf ab 23. November

Kabarett, eine Preisverleihung, etwas für die Kleinen und ein Klassikkonzert – ja, die Köngener Kulturtage stehen wieder vor der Tür. Vom 13. Januar bis 4. Februar heißt das wie in jedem Jahr: Tolle Unterhaltung.

Sie hat die Haare schön: Frl. Wommy Wonder wird zum Auftakt der Kulturtage 2018 in Köngen auftreten. pm

KÖNGEN. Schon der erste Programmpunkt am Samstag, 13. Januar, 20 Uhr, ist ein Knaller: Frl. Wommy Wonder kommt mit Sänger Wolfgang Seljé in die Eintrachthalle. Lange Beine, Glitzerkostüme und atemberaubende Frisuren, die irgendwie . . . na ja, nach Plastik aussehen – Wommy Wonder, das ist Travestiekunst vom Feinsten. Angefangen hat die Karriere des Fräuleins übrigens 1984 im Theater Lindenhof.