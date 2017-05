Kreisjugendfeuerwehrtag in Oberboihingen

Die Jugendfeuerwehr Oberboihingen besteht nun seit zwanzig Jahren. Am 20. Juni 1997 fand die Gründungsveranstaltung in der Gemeindehalle statt. 25 Mitglieder der heutigen Einsatzabteilung haben in der Jugendfeuerwehr ihre Laufbahn begonnen; somit ist die Jugendfeuerwehr die größte und wichtigste Nachwuchsquelle für die Feuerwehr. Heute gehören der Oberboihinger Jugendfeuerwehr ein Mädchen und sechzehn Jungen an, die von vier Betreuerinnen und Betreuern auf ihre späteren Aufgaben vorbereitet werden. Aus diesem Anlass veranstaltet die Oberboihinger Jugendfeuerwehr den diesjährigen Kreisjugendfeuerwehrtag: Am Freitag, 12. Mai, findet die Hauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr Esslingen in der Gemeindehalle statt. Der Kreispokalwettbewerb der Jugendfeuerwehren wird dann am Samstag, 13. Mai, auf dem Sportgelände in der Neckarstraße durchgeführt. In drei Altersklassen werden sich ungefähr 250 Kinder und Jugendliche in sportlichen und feuerwehrtechnischen Wettbewerben messen. Die Eröffnung dieser Veranstaltung ist um 13.30 Uhr. Die Freiwillige Feuerwehr sorgt für das leibliche Wohl. Das Bild zeigt die aktuelle Jugendfeuerwehr der Gemeinde Oberboihingen. pm