Krämermarkt im Regen

19.09.2016, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Die Traditionsveranstaltung findet seit 1768 an jedem dritten Sonntag im September statt

Sonnenbäder im Freibad, schwitzen bei der Arbeit, ein Eis in der Mittagshitze genießen: Damit ist jetzt erst mal offiziell Schluss. Am gestrigen Sonntag zeigte sich der Herbst von seiner nicht ganz so schönen Seite.

Ganz nach dem Motto „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung“ trotzten die Köngener beim Herbstmarkt dem Regen. skr

KÖNGEN. Sie ist wieder da – die Zeit der Übergangsjacken, Regenschirme und des festen Schuhwerks. Pünktlich zum traditionellen Herbstmarkt zeigte sich das Wetter nicht gerade gnädig: Dauerregen und niedrigere Temperaturen warteten auf die Köngener. Doch diese ließen sich davon nicht abschrecken. Ausgestattet mit allem, was für dieses Wetter eben nötig ist, schlenderten die Besucher des Marktes durch die Ortsmitte.

Auch die Aussteller waren gut auf das Wetter vorbereitet. Unter Zelten wurden Bierbänke aufgestellt, auf denen sich die Gäste ausruhen und stärken konnten. Und die Kinder, die auf dem Flohmarkt vor der Volksbank ihr Taschengeld aufbessern wollten, machten es sich unter Strandmuscheln und Pavillons gemütlich. Wem kalt war, der half sich mit einem Schluck heißen Tees aus der Thermoskanne.