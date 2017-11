Kostenanschlag läuft aus dem Ruder

09.11.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Fast 50 Prozent Mehrkosten beim Umbau für Kinderkrippe verärgern Mitglieder im Ausschuss für Technik und Umwelt

Harsche Kritik aus den Reihen des Ausschussgremiums mussten sich die Stadtverwaltung und der Architekt in der Sitzung des ATU am Dienstagabend gefallen lassen. Was die Ausschussmitglieder monierten, waren 94 000 Euro Mehrkosten für den Ausbau des Kindergartens Bismarckstraße, der damit fast 50 Prozent höhere Kosten verursacht gegenüber der Kostenschätzung.