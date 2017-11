Kö 8 spendet an den Köngener Sozialfonds

Weihnachten ist die Zeit des Beisammenseins, der Nächstenliebe und des Schenkens. Leider gibt es immer noch viele Menschen, denen dies nicht vergönnt ist. Diese Menschen unterstützt der Förderverein Sozialfonds Köngen in schwierigen Lebenssituationen. Das Kö 8 unterstützt dieses Engagement und veranlasste ohne Zögern eine Geldspende von 2000 Euro. Zur Weihnachtszeit kann der Verein das Geld gut gebrauchen, denn es kommt hilfsbedürftigen Menschen in Köngen zugute. Das Einschalten der Kö-8-Weihnachtsbeleuchtung ist nun fast schon Tradition. Jährlich erstrahlen zahlreiche Lichterketten am Einkaufscenter. Auch dieses Jahr wurde während des gemütlichen Beisammenseins gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern die Vorweihnachtszeit durch die beiden Geschäftsführer Albrecht Maier und Michael Weccardt eingeläutet. Um auch den bedürftigen Mitmenschen ein Strahlen ins Gesicht zaubern zu können, überreichte Kö-8-Centermanager Eric Glorian (rechts) den Spendenscheck an den Vorsitzenden des Sozialfonds Köngen, Peter Schottka. Und auch außerhalb der Weihnachtszeit möchte sich das Kö 8 weiterhin an sozialen Projekten beteiligen.