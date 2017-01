Klassischer und wienerischer Auftakt

Der Musikverein Wendlingen startete mit einem viel umjubelten Konzert ins neue Jahr

Michael Peuser beeindruckte mit seinem Posaunensolo. Foto: pm

WENDLINGEN (sn). Den ersten musikalischen Höhepunkt in Wendlingen setzt mittlerweile in traditioneller Manier am Sonntag nach dem Dreikönigstag der Musikverein Wendlingen mit seinem Neujahrskonzert.

Auch in diesem Jahr war der Treffpunkt Stadtmitte bis auf ein paar wenige Plätze fast ausverkauft. Mit Offenbachs Ouvertüre „Orpheus in der Unterwelt“ eröffnete das Große Blasorchester das Neujahrskonzert 2017 gleich mit einem Klassiker.

Weiter ging es im Programm mit dem Auftritt des ersten Solisten des Abends, Michael Peuser an der Posaune. Mit Guilmants „Morceaux Symphonique“, spielerisch nicht ganz einfach zu handhaben, gelang das Posaunensolo in einem Guss. Ein traumhaft schöner und in seinem Tonumfang durchaus vielseitiger, satter Posaunensound erfüllte den Treffpunkt Stadtmitte, das Orchester tat in der Begleitung sein Übriges. Das Publikum wiederum honorierte die Leistung anschließend mit großem Applaus.