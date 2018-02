Kirchrainschule: Ein Abschied auf Raten

In Oberboihingen gibt es in zwei Jahren nur noch eine Grundschule – Umzug in die Räume der heutigen Werkrealschule

Wernau, Plochingen, Reichenbach mussten den Weg bereits gehen, nun ist Oberboihingen der nächste Werkrealstandort, der geschlossen wird. Der Gemeinde bleibt dann nur noch die Grundschule. Schüler ab Klasse 7 müssen dennoch nicht befürchten, nun die Schule wechseln zu müssen. Der Abschied von der Werkrealschule kommt peu àa peu.

OBERBOIHINGEN. Zweimal in Folge konnte die Kirchrainschule keine 5. Klasse bilden. Damit war das Ende besiegelt. Das Aus wurde der Gemeinde Ende Dezember mitgeteilt. Als die Wendlinger Zeitung darüber berichtet hatte, meldeten sich etliche beunruhigte Eltern bei der Schulleitung. Denn es gibt in Oberboihingen Schüler, die kamen, als Werkrealschulen in Neckarhausen oder an der Nürtinger Ersbergschule aufgegeben wurden. „Die Sorgen, dass unsere Schule auch schließt, waren schon groß“, sagt Konrektorin Bärbel Henzler-Braun am Freitag anlässlich eines Pressegesprächs mit der Wendlinger Zeitung.