Kinderskikurse auf der Alb

07.12.2017, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Nachdem Frau Holle am Wochenende die Schwäbische Alb in Weiß gehüllt hat, bietet die Skizunft Wendlingen am kommenden Samstag und Sonntag, 9./10. Dezember, Kinderkurse für Ski und Snowboard in Ochsenwang am Lift Randecker Maar an. Infos und Anmeldemöglichkeit über die Homepage unter www.skizunft-wendlingen.de.