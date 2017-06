Kindergärten: Angebot wurde gestrafft

Einkommensabhängige Gebührenerhebung bleibt bestehen – Essensentgelt wird angehoben

Wieviele Angebote für Kinderbetreuung sind in Oberboihingen notwendig? Darüber machte sich seit März eine Arbeitsgruppe für den Gemeinderat viele Gedanken. Das Ergebnis wurde am Mittwoch in der Gemeinderatssitzung vorgestellt. Wichtigste Änderung: Das Angebot wurde von zehn auf sechs Betreuungsvarianten abgespeckt.

Das neue Kinderhaus Im Kirchrain: Ab September sollen hier drei U-3-Gruppen untergebracht werden. sg

OBERBOIHINGEN. Die Betreuungsformen in Oberboihingen waren seither recht vielschichtig. Alleine die Regelbetreuungszeiten wiesen fünf Varianten auf. Bei der Ganztagesbetreuung gab es vier Wahlmöglichkeiten. Hinzu kam noch eine Variante, die sich über einen Betreuungszeitraum von 18 bis 46 Wochenstunden flexibel gestalten ließ. Die Folge: Gestiegene Personalkosten, die sich in der 3000-Einwohner-Gemeinde auf zwei Millionen Euro belaufen. „Vor dem Dilemma steht eine Vielzahl von Gemeinden“, betonte Bürgermeister Torsten Hooge in der Gemeinderatssitzung. Dennoch sei man in der Klausurtagung im März zu dem Schluss gekommen, das Betreuungsangebot zu verschlanken.