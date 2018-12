„Und er wird König sein!“ Mit diesen Worten kündigte der Engel Gabriel die Geburt Jesu an. „Siehe, dein König kommt zu dir!“ So heißt es in einem bekannten Adventslied. Kein Zweifel: Es ist die Geburt eines Königs, die sich im Advent ankündigt und die wir jedes Jahr an Weihnachten feiern.Doch wir…

Mehr