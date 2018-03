Kärntner Abend

WENDLINGEN (pm). Der „Wendlinger Abend“ in Millstatt und der „Kärntner Abend“ in Wendlingen sind inzwischen längst Tradition in einer 20-jährigen Partnerschaft geworden. Dabei wird immer ein Unterhaltungsprogramm angeboten und zwischendurch werden kulinarische Spezialitäten serviert. Beim alljährlichen „Kärntner Abend“ in Wendlingen wird am kommenden Freitag, 9. November, im Treffpunkt Stadtmitte wieder die beliebte „Kärntner Jause“ und weitere Überraschungen angeboten. Für Musik, Gesang, Stimmung und Humor sorgen die bekannten „Hinterkoflacher“ aus Kärnten, die nicht zum ersten Mal in Wendlingen mit dabei sind. Die kulinarischen Kärntner Spezialitäten werden wieder von Roswitha und Hans Werner Schmölzer, den langjährigen Wirtsleuten der Lammersdorfer Hütte, serviert. Unterstützt werden sie von den neuen Wirtsleuten Elke und Kurt Klammer und Frauen des Millstattkomitees. Mit dabei sein im Jubiläumsjahr der Partnerschaft zwischen Wendlingen und Millstatt werden beim Kärntner Abend auch der Millstätter Bürgermeister Josef Pleikner und weitere Gäste aus Millstatt.

Eintrittskarten sind erhältlich bei der Kreissparkasse Wendlingen sowie unter Telefon (0 70 24) 27 71. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr (Saalöffnung um 18.30 Uhr).