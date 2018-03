Jeder gespendete Euro kommt an

Der Köngener Leiter des Jugendhauses Trafo, Matthias Dold, überzeugte sich in Nepal von der Seriosität der Partner

Mitgliederversammlung der Aama Smirti Foundation im nepalesischen Ghachok mit dem Köngener Matthias Dold (hintere Reihe, zweiter von links). pm

KÖNGEN (pm). Im April 2015 bebte in Nepal die Erde. Das Land am Himalaya ist den Köngener Bürgern und der Gemeindeverwaltung mittlerweile richtig ans Herz gewachsen. Dazu nicht unerheblich beigetragen hat der Leiter des Köngener Jugendhauses Trafo, Matthias Dold. Er rief beispielsweise die Initiative „Köngen hilft Nepal“ ins Leben. Mit einer groß angelegten Spendenaktion wurde durch diese Initiative eine Schule nahe dem Epizentrum in Ilam Pokhari vollständig wiederaufgebaut (wir berichteten).

Die Schweizer Ehmannn-Stiftung, der Rotary Club Kirchheim-Nürtingen, die Stuttgarter Flugschule „Luftikus“ und die Göppinger Flugschule leisten seit Jahren finanzielle Hilfe, um weitere Schulprojekte in Nepal zu unterstützen. Aber auch Privatpersonen, Freunde und zahlreiche Nepalliebhaber helfen ambitioniert und unentwegt mit ihren Spendenbeiträgen.