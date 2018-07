Jede Menge Oberboihinger Originale

Sommerserie „Unterwegs in . . .“: Bei der vielleicht heißesten Tour des Sommers übten die Boihinger nur wenig Kritik

Was macht eine Ortschaft liebens- und lebenswert? Die Menschen in erster Linie. Und Menschen, mit denen man prima auskommen kann, hat Oberboihingen viele. Und 20 von ihnen folgten am Donnerstag trotz brütender Hitze unserer Einladung, bei einem Spaziergang die schönen, aber auch verbesserungswürdigen Seiten des Ortes anzusprechen.