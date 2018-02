Inbetriebnahme im Frühjahr

Zeitliche Verzögerungen beim Bau der 4. Reinigungsstufe im Gruppenklärwerk Wendlingen – Besichtigung beim Tag der offenen Tür

Wenn die 4. Reinigungsstufe im Gruppenklärwerk in Wendlingen (GKW) in Betrieb geht, dann wird sie eine der wenigen Kläranlagen in Deutschland sein, die über eine solche Reinigungsleistung verfügt. Ab April ist die Inbetriebnahme des 8,3 Millionen Euro teuren Projekts vorgesehen. Während des Baus war es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen.