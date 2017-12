Hohe Investitionen ohne Fremdmittel

14.12.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Haushaltseinbringung von Bürgermeister Steffen Weigel – Haushaltsdebatte am 23. Januar – Verabschiedung am 27. Februar

Wieder geht ein Jahr des wirtschaftlichen Aufschwungs zu Ende und auch die Vorzeichen für 2018 stehen gut – mit diesen Worten brachte Bürgermeister Weigel am Dienstag den Haushaltsplanentwurf für 2018 ein. Durch die gute Einnahmesituation bei den Steuern ist der Finanzhaushalt von einem erheblichen Investitionsprogramm in Höhe von 7,56 Millionen Euro geprägt.

An der Großbaustelle für die Beseitigung des Bahnübergangs Schützenstraße ist die Bahnunterführung bereits gut erkennbar. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Trotzdem machte der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede in der Gemeinderatssitzung deutlich, dass die Stadtverwaltung weiterhin sehr sparsam mit ihren Ressourcen umgehen werde. Sparsam auch innerhalb der Teilhaushalte, was angesichts der automatisch ansteigenden laufenden Kosten wie bei der Energieversorgung oder der Kinderbetreuung, die die Kommune nicht beeinflussen kann, dringend notwendig erscheint.