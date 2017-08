„Hoffnung, dass es besser wird“

25.08.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Lage in Nigeria verschlechtert sich zunehmend: viele Menschen sind von Hungersnot bedroht – Kenneth Nwokolo berichtete

Jugendliche bauen einen Bienenstock für die Zucht.

WENDLINGEN. Obwohl Nigeria mehrere Tausend Kilometer von Deutschland entfernt ist, haben viele Menschen in der Katholischen Kirchengemeinde und darüber hinaus einen direkten Draht zu dem bevölkerungsreichsten Land in Afrika. Dieser direkte Kontakt ist Kenneth Nwokolo. Der Pfarrer aus Nigeria unterstützt seit vielen Jahren während der Urlaubs-Abwesenheit von Dekan Paul Magino die Seelsorgeeinheit Guter Hirte-Kolumban in Wendlingen, Oberboihingen, Köngen und Unterensingen. Diesmal hat Nwokolo beunruhigende Nachrichten mitgebracht.