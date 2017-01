Hörbe mit dem großen Hut

KÖNGEN (pm). Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker „Hörbe mit dem großen Hut“ wird morgen, Donnerstag, 12. Januar, 15 Uhr, im Rahmen der Kulturtage in der Zehntscheuer gezeigt werden. Für eine Vorstellung auf höchstem Niveau sorgt die Württembergische Landesbühne Esslingen. Hörbe ist schon ein ganz besonderer Hutzelmann: Während die anderen Hutzelmänner im Siebengiebelwald zufrieden ihrer Arbeit nachgehen, zieht es den Hutmacher Hörbe in die Ferne. Auf seiner Wanderung erlebt Hörbe so manches Abenteuer, das er sich nicht hätte träumen lassen. Das Stück eignet sich für Kinder ab vier Jahren. Vorverkaufsstellen: Rathaus Köngen, Bücherei Köngen, Bücherecke Rehkugler, Wendlinger Zeitung. Nur in der Bücherei können Eintrittskarten unter Telefon (0 70 24) 98 35 00 reserviert werden. Saaleinlass ist eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung.