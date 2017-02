Kommentar

Höchste Eisenbahn

01.03.2017

Das Großprojekt Stuttgart 21 ist, so wird es stets betont, ein in die Zukunft weisendes Projekt. Allein der Albvorlandtunnel vor den Toren der Lauterstadt soll eine Lebensdauer von 100 Jahren haben. Da verwundert es ein wenig, dass man bei einem so wichtigen Verbindungsbauwerk wie der Wendlinger Kurve so gar nicht in die Zukunft schaut, sondern in eher kleinen Dimensionen denkt. Schon jetzt ist absehbar, dass es mit einer eingleisigen Variante zu Engpässen kommen wird und eine Ausweitung der Fernverkehrsverbindungen damit schwierig werden wird.

Obwohl sich der Bund bislang in der Frage des zweigleisigen Baus der Kurve als wenig gesprächsbereit gezeigt hat, und sich auch die Abgeordneten von CDU und SPD im Bundestag gegen den zweigleisigen Ausbau aussprachen, lässt man beim Landesverkehrsministerium und beim Verband Region Stuttgart in dieser Frage nicht locker, wie die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zeigt. Das ist gut so.