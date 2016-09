Hip-Hop-Schnupperkurs

WENDLINGEN (pm). Am Donnerstag, 8. September, und am Freitag, 9. September, jeweils um 14 Uhr, gibt es im Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße einen Hip-Hop- Kurs für Anfänger. Schritt für Schritt wird eine Choreografie eingeübt. Der Kurs eignet sich am Donnerstag für Kinder von acht bis elf Jahren, am Freitag ist der Kurs für Jugendliche von zwölf bis 15 Jahren geeignet. Weitere Infos bei Petra Daberkow, Telefon (0 70 24) 5 20 01. Anmeldung im Rathaus, Zimmer 1.14 oder unter Telefon (0 70 24) 9 43-2 92.