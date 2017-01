HGV-Leistungsschau hat neues Zuhause

Offenes Veranstaltungskonzept begeistert Aussteller und Stadt

WENDLINGEN (pm). „Wir sind bis jetzt sehr zufrieden, dass das neue Konzept der HGV-Leistungsschau mit Oldtimerausstellung auf äußerst positive Resonanz stößt“, so Dirk Eppinger, Vorstand des Handels- und Gewerbevereins Wendlingen. Während der zwei Ausstellungstage am 11. und 12. März präsentieren sich Unternehmen mit ihren Produkten und Leistungen rund um die Themen Wohnen, Modernisieren und Living.

Besucher haben so die Gelegenheit, sich bei qualifizierten Anbietern in der Ausstellungshalle im Treffpunkt Stadtmitte sowie bei den Messeständen auf dem Marktplatz zu informieren und sich inspirieren zu lassen. Außerdem bietet die vom HGV ins Leben gerufene Oldtimerausstellung die Gelegenheit, sich von seltenen wie auch besonderen Automobilen und Motorrädern mit Geschichte faszinieren zu lassen. Das Tüpfelchen auf dem i ist der von „Wendlingen am Neckar aktiv“ organisierte verkaufsoffene Sonntag, der zum Shopping nach Wendlingen einlädt.

Eine Premiere nach Maß wünschen sich alle Beteiligten und fiebern dem „Triple“ am Wochenende vom 11. und 12. März entgegen. Die HGV-Leistungsschau ist eine offene Veranstaltung, sodass auch Nicht-HGV-Mitglieder daran teilnehmen können.

Wer Interesse hat, sich noch eine der attraktiven Standflächen im Innen- oder Außenbereich zu sichern, dem stehen die Anmeldeunterlagen unter www.hgv-wendlingen.de zum Download bereit. Anmeldeschluss für Aussteller ist der 10. Februar.