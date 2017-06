Heute startet das Cityfest mit Musik

23.06.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Vom 23. bis 25. Juni ist Party auf dem St.-Leu-la-Forêt-Platz angesagt – Am Sonntag Büttelmarkt

Party, Live-Musik, Spiel, Spaß und der Büttelmarkt stehen Wendlingen für die nächsten drei Tage ins Haus. Heute und morgen dominiert die Musik. Jeweils ab 18 Uhr beginnen die Musikabende auf dem St-Leu-la-Forêt-Platz. Die Gruppen „Lagerfeuer“, „Mu6“ und „Toni & Elmar“ garantieren beste Unterhaltung und laden zum Mitschwofen ein. Am Cityfest-Sonntag ist dann erstmals der Büttelmarkt.

Das Cityfest steht für eine tolle Stimmung und relaxte Atmosphäre. Foto: Archiv

WENDLINGEN. Nach den bisherigen Wetterprognosen scheint es ein trockenes und sonniges Wochenende zu geben. Also beste Voraussetzungen für das Cityfest des Handels- und Gewerbevereins Wendlingen. Diesmal steht der Büttelmarkt erstmals im Mittelpunkt. Namensgeber ist die Büttel-Statue vor dem Rathaus. Der Markt findet am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz und in der Albstraße statt. Unter dem Thema Schönes, kreativ, kunstvoll, Handwerk und Antik haben sich 30 Händler und Aussteller angemeldet. Im kommenden Jahr soll der Markt weiter ausgebaut werden, dann werden etwa 100 Aussteller erwarten.

Für Kinder wird am Sonntag auch wieder ein großes Kinderprogramm geboten.