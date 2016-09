Heute Café Multikulti

WENDLINGEN (pm). Am Dienstag, 13. September, 15 Uhr, findet das Café Multikulti wieder im Treffpunkt Stadtmitte statt. Nach den Sommerferien, in denen das Multikulti immer zwischen Bodelshofen und der Unterkunft der TVU-Turnhalle wechselte, freuen sich die Flüchtlinge, die Gäste wieder an gewohntem Ort begrüßen zu können. Bei Kaffee und Kuchen wird Deutsch gelernt, Wendlinger erfahren einiges über die Heimatländer der Flüchtlinge und können die Wendlinger Flüchtlinge näher kennenlernen. .