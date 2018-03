Hesse: "Wir treffen uns in Unterboihingen"

Literaten wie Hermann Hesse und Karl May gehörten zu den Reisenden auf dem Unterboihinger Bahnhof

WENDLINGEN. Alte Bahnhöfe haben ihren Charme, der im Laufe der Zeit verloren gegangen ist. Wer weiß heute noch, dass man Bahnsteige nur mit Bahnsteigkarten betreten durfte? Bahnhöfe sind aber auch Durchgangsstationen. Dem Unterboihinger Bahnhof kommt hier noch eine besondere Bedeutung zu. Viele kennen noch den Weg, den man zurücklegen musste, um zum Kirchheimer Bähnle zu kommen. Wer nach Kirchheim fuhr, musste also das Bahnhofsgebäude verlassen und über die Straße zum Kirchheimer Gleis hinter dem Bahnhofshotel Keim gehen. Auch einige Berühmtheiten sind diesen Weg gegangen wie Hermann Hesse.

Ein anderer war Karl May, der sich von Mitte September bis Anfang Oktober 1898 in Kirchheim aufhielt. Er war vor dem Rummel um seine Person nach Kirchheim geflüchtet, um ungestört an dem neuen Buch Am Jenseits arbeiten zu können. May wohnte in Kirchheim in der Villa von Max Weise, dem Inhaber der Firma Emil Helfferich Nachfolger. Die beiden Ehefrauen waren miteinander befreundet.