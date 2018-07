Heiß auf Lesen

WENDLINGEN (pm). Die Sommerferienaktion „Heiß auf Lesen“ findet bereits zum neunten Mal statt und wird in 97 Bibliotheken in der Region Stuttgart angeboten, so auch in der Stadtbücherei Wendlingen am Neckar.

Die Aktion hat zum Ziel, die Sommerferien als Lesezeit zu etablieren, Spaß am Lesen zu vermitteln und spielerisch die Lese- und Sprachfähigkeit der Kinder zu fördern. Auch Kinder, die wenig lesen, sind hier genau richtig. Zusätzlichen Anreiz schaffen die Abschlusspartys in den teilnehmenden Bibliotheken, bei denen tolle Preise unter den Clubmitgliedern verlost werden.

In Wendlingen startet die Aktion am 24. Juli. Es können alle Kinder mitmachen, die nach den Sommerferien in die Klasse 2, 3, 4 oder 5 kommen. Wer mitmachen will, sollte eine der Anmeldekarten in der Stadtbücherei ausfüllen und abgeben. Mit dem Clubausweis, den es nach der Anmeldung gibt, können exklusiv alle Bücher ausgeliehen werden, die mit dem Heiß-auf-Lesen-Logo gekennzeichnet sind. Ist ein Buch fertig gelesen, bringen es die Kinder zu den Öffnungszeiten der Bücherei wieder zurück und erzählen kurz darüber. Ab dem ersten gelesenen Buch hat jedes Clubmitglied die Chance auf einen tollen Preis bei der Verlosung auf der Abschlussparty am 22. September.