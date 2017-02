Haushalt ohne Überraschungen

23.02.2017, Von Sylvia Gierlichs

Wendlinger Gemeinderat verabschiedete Haushalt einstimmig – Mehrjährige Investitionen bestimmen die Ausgaben

Einen soliden Haushalt konnte Kämmerer Horst Weigel den Wendlinger Gemeinderäten am Dienstagabend vorlegen. Wichtigster Punkt: Die Stadt kann die gesetzlich vorgeschriebenen Abschreibungen vollständig erwirtschaften.

Dicker Posten bei den Ausgaben: die Kosten für den Bau der Unterführung an der Nürtinger Straße Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Ganz unspektakulär verlief die Verabschiedung der Haushaltssatzung im Wendlinger Gemeinderat. Der Grund: Seit diesem Jahr werden Vorberatungen über Haushaltsanträge der Fraktionen wieder in den entsprechenden Ausschüssen ausführlich diskutiert. Die Änderungen, die sich daraus ergeben haben, hatte Kämmerer Horst Weigel in die am Dienstagabend vorgelegte Haushaltssatzung für das Jahr 2017 bereits eingearbeitet.