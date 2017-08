Güterzüge belasten die Anwohner

29.08.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Ab 7. September sollen Güterzüge über die Gäubahn geleitet werden – Obere Stockwerke und Höhenlagen besonders betroffen

Nahezu täglich gibt es neue Berichte über die gesperrte Rheintal-Bahnstrecke und die Bodensenkung bei Rastatt. Unterdessen rattern die Güterzüge auf der Umleitungsstrecke durchs Neckartal. Und rauben den Anwohnern auch in Wendlingen, Oberboihingen oder Bempflingen den Schlaf.

Für die Anwohner nicht angenehm, im Moment allerdings kaum vermeidbar: Güterzüge, wie hier in Oberboihingen, nutzen die Neckar-Alb-Bahn. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Dichter an den Bahngleisen wie Beate Bonte kann man gar nicht leben. Die Oberboihingerin wohnt in einem der drei Hochhäuser am Ortsausgang der Gemeinde. Was es heißt, neben einer Bahnlinie zu leben, weiß sie seit Jahren aus erster Hand. Dabei ist Bonte Pragmatikerin. „Wir wussten, dass wir neben eine Bahnlinie ziehen“, sagt sie. Und war, als sie die Wohnung kaufte, auch froh, einen Zuganschluss nach Stuttgart direkt am Ort zu haben. Denn so kann sie für Theater- oder Museumsbesuche in der Landeshauptstadt aufs Auto verzichten. Doch der Zugverkehr nimmt zu und damit auch die Lärmbelastung.