Großzügige Spende von Möbel Inhofer

18.08.2006

Dieser Tage feiert Möbel Inhofer aus Senden bei Ulm das 75-jährige Firmenbestehen. Der einstige Zwei-Mann-Betrieb ist mittlerweile auf ein Imperium mit mehr als 1000 Mitarbeitern und mehreren Standbeinen angewachsen. Das Familienunternehmen ist regional stark eingebunden und unterstützt anlässlich des großen Jubiläums soziale Einrichtungen in der Region. Wir haben beschlossen, insgesamt 75 000 Euro zu spenden, erzählt Edgar Inhofer. In Kirchheim darf sich nun der Kinderhospizdienst über eine Finanzspritze in Höhe von 7500 Euro freuen. Georg Hug, der den Kinderhospizdienst, ein Kooperationsprojekt der Katholischen Gesamtkirchengemeinde und des Malteser Hilfsdienstes, gemeinsam mit Bernhard Bayer vertritt, nahm den Scheck kürzlich in Empfang. Familie Inhofer zeigte sich angesichts der Arbeit des Kinderhospizdienstes überzeugt, ihr Geld im Landkreis Esslingen in den richtigen Händen zu wissen. Neben dem sozialen Engagement wird aber auch das Feiern großgeschrieben. Zurzeit gibt es täglich ein umfangreiches Sommerprogramm mit Jahrmarkt und Zirkus.

Unser Bild zeigt von links nach rechts Karl Inhofer, Diakon Georg Hug, August und Edgar Inhofer bei der Übergabe der Spende. tb