Graffiti-Kurs beim Ferienprogramm

26.09.2018

Zwei Tage sammelten zwölf Jugendliche im Rahmen des Sommerferienprogramms der Stadt Wendlingen im Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße Erfahrungen mit Zeichenblock, Bleistift und Spraydose. Ein Graffiti-Kurs stand auf dem Programm. Angeleitet von Christian Pomplun und Benyo Delgas wurde am ersten Tag mit Blatt und Stiften geübt und entworfen. Am zweiten Tag ging es dann an vorbereitete Wände mit Atemschutz und viel Platz zum Üben. Wer jetzt Interesse an Graffiti bekommen hat, kann der öffentlichen Facebookgruppe „Graffiti Corner Wendlingen“ beitreten, oder fragt im Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße nach, wann der „Graffiti Corner“ wieder stattfindet. Dort kann jeder unter professioneller Anleitung skizzieren, zeichnen und an großen Übungsflächen sprühen. Der Kunst und der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. pm