Gemeinderat in Kürze

OBERBOIHINGEN (sg). Die neue Kindertagesstätte Im Kirchrain, die drei Kleinkindgruppen aufnehmen soll, hat bereits beachtliche Formen angenommen. „Das Dach ist isoliert, man könnte in den nächsten Wochen mit den Trockenarbeiten beginnen, dann die Leitungen verlegen, den Estrich und Mitte, Ende Juli den Bodenbelag verlegen. Das Gerüst kommt bis in vier bis fünf Wochen weg“, gab Ortsbaumeister Jochen Hartmann einen Überblick über die kommenden Arbeiten. „Ziel ist es, die Kita am 1. September in Betrieb zu nehmen“, sagte Hauptamtsleiter Bernd Edele in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ein sportliches Ziel, dem man nun durch die Vergabe der Möblierung etwas näher gekommen ist. Fünf Fachfirmen waren in einer beschränkten Ausschreibung aufgefordert worden, ein Angebot abzugeben. Den Zuschlag erhielt die Firma Resch aus Aigen in Österreich, die ein Angebot in Höhe von 64 776 Euro abgegeben hatte. „Die Firma ist uns bekannt, sie hat beispielsweise die Kita in Unterensingen ausgestattet“, erläuterte Bürgermeister Torsten Hooge.