Gemeinde bleibt in Hab-acht-Stellung

12.03.2008, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Haushaltsplan in Köngen eingebracht Zahlreiche Baumaßnahmen sind geplant Zuführungsrate auf 1,222 Millionen angesetzt

KÖNGEN. Wir müssen nicht jammern, aber man muss die weitere Entwicklung im Auge behalten, fasste der Kämmerer der Gemeinde Köngen, Werner Federschmid, den Haushaltsentwurf für das Jahr 2008 zusammen. Der Haushaltsplan hat danach ein Gesamtvolumen von 22,725 Millionen Euro, wovon 19,734 auf den Verwaltungshaushalt entfallen und 2,991 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt. Zu den größeren Bauvorhaben zählen dieses Jahr die Ortskernsanierung III mit dem Parkdeck hinter dem Rathaus, die Sanierung der Eintrachthalle und der Mörikeschule.

Statt Bürgermeister Hans Weil brachte dessen Stellervertreter Walter Hablizel den Haushaltsplan 2008 in der Sitzung des Gemeinderats am Montag ein. Nach dessen Angaben weile der Bürgermeister in seiner Funktion als Kreisrat mit dem Landrat in Israel. Kämmerer Werner Federschmid erläuterte das Zahlenwerk mit den wichtigsten Eckdaten vor dem Gemeinderat. Danach hat sich das voraussichtliche Ergebnis von 2007 um 230000 Euro verbessert, womit sich die Zuführung an den Vermögenshaushalt auf 2,128 Millionen Euro im vergangenen Jahr erhöht hat. Dies wird nach dem Planansatz mit einer Zuführung in Höhe von 1,222 Millionen Euro in diesem Jahr nicht erreicht werden.