Geld für Schulen

06.02.2018, — E-Mail verschicken

(pm) Im Rahmen eines neu aufgelegten Programms investiert das Land eine halbe Milliarde Euro, um Schulgebäude zu erneuern. Dies teilten die Landtagsabgeordneten der Grünen, Andreas Schwarz (Kirchheim) und Andrea Lindlohr (Esslingen) in einer Presseerklärung mit. „Von sanierten Räumen werden Schüler und Lehrkräfte im Landkreis Esslingen gleichermaßen profitieren. Mit dem Geld investieren wir in eine angenehme Atmosphäre, die gutes Lernen ermöglicht“, so die Esslinger Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Andrea Lindlohr.

Der Kirchheimer Landtagsabgeordnete und Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag, Andreas Schwarz, begrüßte das Programm als starken Beitrag für den Klimaschutz. „Die Sanierung der Gebäude wird den Ausstoß von Treibhausgasen verringern. Immerhin gehen 20 Prozent der Treibhausgasemissionen im Land auf Gebäude zurück.“

Mit dem Schulsanierungsprogramm sollen marode Dächer renoviert, Fenster erneuert, Toiletten saniert und Datenleitungen neu verlegt werden. Ab sofort können sich die Kommunen als Schulträger um Fördermittel in Höhe von 588 Millionen Euro bewerben. 251 Millionen steuert der Bund aus seinem Kommunalinvestitionsförderprogramm bei, 337 Millionen kommen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds des Landes.