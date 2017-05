„Gegen alles ist ein Kraut gewachsen“

Der Pfarrgarten hinter dem Wendlinger Stadtmuseum zeigt am Tag der offenen Gärten die Welt der Heil- und Küchenkräuter

Pfarrgärten und Klostergärten – sie versorgten Pfarrer und Mönche mit Lebensmitteln. Daneben allerdings wurden auch allerlei Kräutlein angebaut, die zu Salben und Tinkturen verarbeitet, wirksame Heilmittel waren. Im Garten des Stadtmuseums in Unterboihingen kann man am „Tag der offenen Gärten“ einen Blick auf einen solchen Nutzgarten werfen.

Das Wetter macht derzeit den Einsatz der Gießkanne notwendig. Traudel Hoefer kann auf 6000 Liter Regenwasser aus einer Zisterne zugreifen. Fotos: sg

WENDLINGEN. Eine Idylle mitten in Unterboihingen ist der Pfarrgarten hinter dem Stadtmuseum. Obstbäume, Kräuter- und Gemüsebeete und sogar ein Beet mit Heilpflanzen gibt es. „Wir wollen zeigen, was in den Pfarr- und Bauerngärten früher so los war“, sagt Peter Hoefer, Vorsitzender des Museumsvereins. Und so wurde der Garten nach historischem Vorbild vom Museumsverein und dem Obst- und Gartenbauverein vor zwölf Jahren neu angelegt. 500 Quadratmeter groß ist die Anlage insgesamt.