Ganztagesbetreuung wird flexibler

19.03.2005, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Köngen schließt eine Kindergartengruppe - Trotzdem: Erweiterung des Betreuungsangebots

KÖNGEN. Die Gemeinde Köngen reagiert auf rückläufige Kinderzahlen. Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres schließt sie deshalb eine Gruppe im Goldacker-Kindergarten. Trotz dieser Maßnahme baut die Gemeinde ihr Angebot bei der ganztägigen Betreuung aus: ab dem Kindergartenjahr 2005/2006 sollen auch Kinder ab zwei Jahren in zwei Köngener Kindergärten unterkommen. Zusätzlich soll eine weitere integrative Gruppe eingerichtet werden.

Die Entwicklung der Jahrgänge zeigt die Rückläufigkeit bei den Geburten in Köngen. Danach kann lediglich der Jahrgang 1999 mit 125 Geburten als starker Jahrgang bezeichnet werden. In den folgenden Jahren bis 2004 liegen die Geburtenzahlen teilweise weit darunter. Tiefpunkt ist das Jahr 2004 mit 74 Geburten. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Belegungszahlen der Köngener Kindergärten wider. Bis Ende des Kindergartenjahres sind 61 Plätze nicht belegt. Eigentlich sind sogar 94 Plätze frei, da die maximale Zahl der Kinder pro Gruppe nicht ausgeschöpft wird. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2005/2006 wird deshalb die dritte Gruppe des Goldacker-Kindergartens geschlossen. Für das Personal bedeutet das, dass ein Teil in andere Kindergärten umgesetzt wird, eine weitere Person in Altersteilzeit geht.

Unrentable Gruppen schließen