Ganz schön was los im Herbst

13.09.2016, Von Sylvia Gierlichs

Die Stadtbücherei Wendlingen hat ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene zusammengestellt

In die Stadtbücherei geht man nur, um Bücher auszuleihen? Mitnichten. In der Wendlinger Stadtbücherei ist ganz schön viel los. Und zwar für Kinder und Erwachsene. Christiane Ehmann stellt das Veranstaltungsprogramm bis Dezember vor.

Büchereileiterin Christiane Ehmann mit dem Programmflyer, der in der Bücherei zum Mitnehmen bereitliegt. sg

WENDLINGEN. Kinder für Bücher zu begeistern ist gar nicht so schwer. Selbst Kinder, die noch gar nicht lesen können, genießen es, in Bilderbüchern zu blättern. Am schönsten ist es natürlich, wenn einem jemand vorliest. So kann man am Besten in eine Welt der Phantasie eintauchen. Während der Vorlesezeit in der Wendlinger Stadtbücherei sogar gemeinsam mit vielen anderen Kindern. Im Oktober lesen Gisela Riering, Gerhild Hämmerling, Ursula Blickele und Deborah Eisele beispielsweise die Geschichte von „Peter und dem Wolf“. Oder „Dr. Brumm fährt Zug“. Auch „Zilly und der fliegende Teppich“ und „Guck mal, Madita, es schneit“ stehen auf dem Programm der Vorlesezeit im Oktober, die immer mittwochs um 16.15 Uhr losgeht. Selbstverständlich gibt es auch im November und Dezember eine Vorlesezeit, in denen mindestens ebenso schöne Geschichten vorgelesen werden.