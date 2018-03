Fusion der Rechenzentren

07.03.2018, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Köngen stimmt der Zusammenlegung der IT-Dienstleister einstimmig zu

KÖNGEN. Outsourcing, also einen Arbeitsbereich in einer Firma oder einer Kommune in externe Hände abzugeben, weil die fachliche Kompetenz dort größer ist, oder man Geld sparen kann – diese Idee existiert schon seit den 1960er- Jahren. Und schon Anfang der 1970er- Jahre, als die elektronische Datenverarbeitung noch in den Kinderschuhen steckte, begannen Kommunen in Baden-Württemberg, ihre IT von einem externen Rechenzentrum betreuen zu lassen. Die Kommunale Datenverarbeitung und das Regionale Rechenzentrum Mittlerer Neckarraum waren ins Leben gerufen. Und firmieren seit 1995 unter den nicht ganz leicht einprägsamen Namen „Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart“ (KDRS) und „Rechenzentrum Region Stuttgart (RZRS).